Eure : une femme et deux enfants blessés dans un accident avec un poids lourd sur la RN154

La RN154 est partiellement fermée à la circulation ce lundi matin entre Nonancourt et Chavigny-Bailleul (Eure). Vers 3h45, un poids lourd et une voiture de tourisme, qui circulaient en direction d’Évreux, se sont percutés à hauteur de la commune de Moisville.



Appelés sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont pris en charge trois blessés légers, une femme de 40 ans et deux enfants de 4 et 18 mois. Ils ont été transportés, en urgence relative, au centre hospitalier d’Évreux. Le conducteur du semi-remorque de 44 tonnes est indemne.