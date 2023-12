Eure : un perturbateur insulte les policiers venus l'interpeller dans le train à la gare d'Evreux

Les policiers sont intervenus samedi vers 22 heures à la gare SNCF d'Évreux (Eure). Un peu plus tôt, on leur avait signalé la présence dans un train d'un perturbateur qui tenait des propos incohérents envers les autres voyageurs.



L'homme, alcoolisé, a été contrôlé et appréhendé à la descente du train puis conduit au commissariat de police. Lors de son transport, il a insulté les gardiens de la paix et a craché à plusieurs reprises dans leur direction avant son placement en garde à vue.