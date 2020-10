Eure : un homme retrouvé mort dans l’incendie de son appartement à Gisors

Le feu éteint, les pompiers ont procédé à la reconnaissance des lieux et ont découvert, dans les décombres, le corps sans vie du sexagénaire. Le décès a été déclaré par le médecin du SMUR qui a délivré un certificat avec obstacle médico-légal.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer exactement l’origine du départ de feu.



Cette intervention a mobilisé vingt sapeurs-pompiers avec quatre engins des centres d’incendie et de secours de Gisors, Chaumont-en-Vexin et Écos.