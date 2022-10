Eure : un homme poignardé mortellement après une dispute avec sa conjointe à propos du repas

Les investigations ne font que commencer pour les gendarmes qui ont procédé comme il est d'usage à des constatations de police technique et scientifique, ainsi qu'à une enquête de voisinage. Le travail des enquêteurs va consister à mieux cerner le profil et la personnalité de la mise en cause et de son conjoint.



Une autopsie devrait être ordonnée par le parquet d'Evreux afin de déterminer exactement la cause de la mort. Le magistrat devrait également demander une expertise psychologique de la femme.



Dans l'immédiat, la garde à vue de la quadragénaire va être prolongée jusqu'à demain samedi et sa présentation devant un magistrat du parquet en vue de sa mise en examen. Dans le même temps, une information judiciaire pour homicide volontaire par conjoint devrait être ouverte au cabinet d'un juge d'instruction.