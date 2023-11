Eure : un homme héliporté en urgence absolue après une chute de 30 m d’une falaise

Sur place, les secours ont localisé la victime, un homme de 40 ans, qui était consciente après une chute d’environ 30 mètres environ.



En raison de la configuration des lieux, difficilement accessibles, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27) a dépêché des équipes du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux (Grimp) de l’Eure et de Seine-Maritime.