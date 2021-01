Eure : un homme et un cheval piégés dans un fossé et un trou secourus par les pompiers

Le groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) est intervenu, à deux reprises ce mercredi après-midi, dans l’Eure. D’abord à Beaumontel, près de Beaumont-le-Roger, où, vers 14 heures, une jument était tombée dans un fossé de deux mètres de profondeur en bordure de la route de la Cavée.



L’équipe animalière du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a participé avec ses collègues du Grimp, spécialisés dans ce type d’intervention délicate, au sauvetage du cheval. Pour ce faire, il a été nécessaire d’abattre un arbre et de faire une brèche dans la clôture.



L’animal a été sorti de sa fâcheuse posture au moyen d’un engin équipé d’un bras télescopique, précise un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).



La jument devait être examinée par la suite par un vétérinaire.