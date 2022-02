Eure : un face-à-face entre deux véhicules fait deux blessés dont un grave sur la RN 12 au Pullay

Un accident de la route a fait deux blessés dont un grave dans la soirée de ce lundi 31 janvier, sur la RN 12 au point kilométrique 31 à la limite de l’Eure et de l’Eure et Loir.



Vers 20h30, onze sapeurs-pompiers se sont rendus au Pullay, une commune proche de Verneuil d’Avre et d’Iton, où un face-à-face « à forte cinétique » venait de se produire.



Sur les lieux, les secours ont dénombré deux victimes, un homme âgé de 35 ans blessé grièvement et un homme de 30 ans blessé moins sérieusement. Tous les deux ont été transportés au centre hospitalier d’Évreux, le premier était r’ urgence absolue, le second en urgence relative.