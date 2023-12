Eure : un couple contrôlé par la douane sur l'A13 avec 21 kg de résine de cannabis dans sa voiture

La marchandise a été saisie et les deux occupants du véhicule, une femme de 36 ans et un homme de 32 ans, ont été interpellés puis remis aux gendarmes du Peloton motorisé de Bourg-Achard, en charge de poursuive l'enquête.



Placés en grade-à-vue, les mis en cause ont été déférés à l’issue de leur audition devant un magistrat du Tribunal judiciaire d’Évreux le 2 décembre,. Ils ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans l’attente de leur jugement en comparution immédiate fixée au 4 décembre. Ils ont été condamnés à des peines d’emprisonnement et à s’acquitter d’une forte amende douanière.