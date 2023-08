Eure : un blessé grave et deux blessés légers dans un accident entre deux voitures, dont une sans permis au Fidelaire

Une femme a été blessée grièvement dans un accident de la route qui a impliqué le véhicule qu'elle conduisait et une voiture sans permis. La collision " à forte cinétique" s'est produite ce lundi 7 août, en tout début d'après-midi, sur la route départementale 830 au niveau du Fidelaire, entre Conches-en-Ouche et La Vieille-Lyre (Eure).



Alertés à 13h19, les sapeurs-pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux et ont pris en charge une femme, âgée de 34 ans, piégée dans sa voiture. Elle a été dégagée et transportée, en urgence absolue, après avoir reçu les premiers soins d'urgence prodigués par le SMUR, vers le centre hospitalier d'Evreux.