Eure : un bâtiment agricole dévasté par le feu à Chamblac

Les 29 sapeurs-pompiers mobilisés au plus fort de l’intervention ont déployé trois lances, en raison du risque de propagation à deux bâtiments accolés de 500m2. L’extinction a été particulièrement difficile du fait des risques d’effondrement du bâtiment en feu et de la présence à l’intérieur de matériel agricole et de produits phytosanitaires.



L’origine du départ de feu n’a pu, dans l’immédiat, être déterminé. Une enquête est ouverte par la gendarmerie.