Eure : un automobiliste en urgence absolue après avoir fait des tonneaux sur la route

Un homme âgé de 70 ans a été blessé grièvement dans un accident de la route, ce jeudi soir, dans l’Eure. Peu avant 23h30, à Heuqueville, pas loin des Andelys, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il circulait à « forte cinétique » sur la D126 qui relie Le Thuit et Fleury-sur-Andelle.



Dépêchés sur les lieux, les sapeurs-pompiers des Andelys et de Fleury-Charleval ont constaté que le véhicule avait fait plusieurs tonneaux et que son conducteur, seul à bord, était incarcéré dans l’habitacle, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).