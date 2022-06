Plus de peur que de mal. Les trois "naufragés", dont l’âge n’a pas été communiqué, ont été récupérés sains et saufs par une équipe spécialisée dans le sauvetage aquatique du service départemental d’incendie et de secours (Sdis27). Par précaution ils ont été examinés sur place par les sapeurs-pompiers.



L’intervention a mobilisé des moyens importants et adaptés à la situation : 21 sapeurs-pompiers dont les sauveteurs aquatiques, des plongeurs ainsi que des drones.