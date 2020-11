Eure : trois bombes de 500 kg découvertes sur un chantier à Guichainville, près d’Évreux

La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l’Eure a publié récemment sur sa page Facebook les recommandations à observer en cas de découverte d’un engin explosif :



Signalez au « 17 » (centre de traitement des appels de la police et de la gendarmerie, selon le lieu), toute découverte d’engin explosif afin qu’une demande d’enlèvement de ces engins soit faite auprès de la Préfecture qui saisira le centre de déminage.



Il convient alors de préciser la nature de l’engin (arme, munition, obus, grenade …), la taille (longueur et diamètre), le lieu précis de la découverte et ses coordonnées téléphoniques (fixe et/ou portable). Si possible, prendre des photos.



Sécuriser le périmètre et prendre les mesures conservatoires en respectant les consignes suivantes :



• ne pas manipuler l’engin suspect et/ou explosif,



• pour une munition à terre, la recouvrir de terre ou de sable (la protéger et la masquer à vue),



• la baliser (pour éviter toute action sur l’engin),



• éventuellement, mettre en place un système de protection afin que le public ne puisse toucher l’engin.