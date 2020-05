Eure : trois blessés dans un accident entre trois poids lourds à La Madeleine-de-Nonancourt

Une collision impliquant trois poids lourds a fait trois blessés légers, lundi 25 mai, en début de soirée.



Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été appelés à intervenir peu avant 19 heures pour un accident de la circulation à hauteur du rond-point de La Madeleine-de-Nonancourt, sur la RN12.



Trois poids lourds transportant des marchandises non dangereuses se sont percutés dans des circonstances que l’enquête de gendarmerie devra établir. Trois hommes, âgés de 29, 44 et 46 ans ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier d’Évreux.



La RN12 a été coupée en direction de Dreux pour les besoins de l’intervention des secours et le temps de l’évacuation des camions. L’accident a provoqué d’importantes difficultés sur cet axe.