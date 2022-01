Eure : puissamment armé, il se barricade dans sa maison avec ses deux fils et menace les gendarmes

Le négociateur, rompu à ce type d'exercice, parvient à entrer en contact avec le forcené et le persuade de se rendre. Vers 3h30, l'homme accepte finalement de sortir de sa maison, sans arme. Il est alors interpellé en douceur par les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) de Bernay. Le GIGN n'aura pas à faire le déplacement dans l'Eure.



Le quinquagénaire était toujours en garde à vue ce vendredi soir dans les locaux de la brigade d'Amfreville. Six armes, longues et de poing, ont été saisies pour les besoins de l'enquête. Le mis en cause, tireur sportif, les détenait légalement.



Trois gendarmes ont déposé plainte pour menaces de mort.