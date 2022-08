Eure : plus de 17 hectares de chaume et de sous-bois ravagés par le feu à Barquet

La chaleur aidant, les feux d'espaces naturels continuent chaque jour de faire des dégâts. Hier après-midi, dans l'Eure, ce sont encore 16 hectares de chaume et 1,3 hectare de sous-bois qui ont brûlé, à Barquet, entre Conches-en-Ouche et Beaumont-le-Roger. Les sapeurs-pompiers sont intervenus un peu avant 15 heures. pour un départ de feu dans un champ de 42 hectares, en bordure de la route départementale 37.



La propagation des flammes a pu être stoppée grâce aux moyens engagés par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). Un dispositif particulier de protection, avec utilisation d'un drone, a été mis en place à proximité de quatre points sensibles : une habitation, un transformateur de 20 000 volts, une antenne relais 5 G et un conteneur contenant des produits phyto-sanitaires.



Au total, trente-cinq sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec quatre camions citernes feux de forêt et un fourgon pompe tonne.