Eure : opération de sécurisation à la gare de Bernay où la toiture menace de s’envoler

Tel a été le cas dimanche vers 16 heures à Bernay où la toiture de la gare SNCF menaçait de chuter sur les voies de chemin de fer et la voie publique.



Compte tenu de la complexité de l’intervention, c’est le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) qui a été dépêché pour procéder à la sécurisation des lieux.



Un train de voyageurs assurant la liaison Paris - Caen a dû être stoppé pour des raisons de sécurité. Le convoi a pris 20 minutes de retard.



A noter que le sous-préfet de Bernay s’est rendu sur place, au côté des gendarmes et de l’officier du service départemental d’incendie et de secours (Sdis).



Aucun blessé n’a été déploré.