Eure : locations saisonnières et brûlage de déchets verts sont interdits durant la crise sanitaire

Après le préfet de Seine-Maritime, celui de l’Eure, Jérôme Filippini, vient de prendre un arrêté préfectoral pour interdire aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public dans le département de l’Eure.



L’interdiction vise ainsi à empêcher les déplacements de loisirs et en particulier les départs en vacances vers le département, notamment à l’occasion des vacances scolaires ou du weekend pascal.



« Cet arrêté préfectoral interdit les locations de chambres d’hôtel pour motif touristique et les locations saisonnières, y compris via des plateformes de mise en relation », précise la préfecture.