Eure : les occupants d’une maison en feu évacués par un pompier de Bernay de passage

Les trois occupants, deux femmes de 55 et 65 ans et un homme de 50 ans, ont été sortis de l’habitation par un sapeur-pompier en repos de Bernay de passage.



La femme la plus âgée a été prise en charge par les secours et transportée, en urgence relative, à l’hôpital des Feugrais près d’Elbeuf.

Les deux autres personnes ont été examinés sur place. Ils n’ont pas été blessés.



Vingt sapeurs-pompiers ont été engagés jusqu’en milieu de matinée.