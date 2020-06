Eure : l'incendie embrase une centaine de pneus à Criquebeuf-sur-Eure

Les sapeurs-pompiers de l'Eure ont été amenés à intervenir vers 17h30, ce jeudi 25 juin, à Criquebeuf-sur-Seine où une centaine de pneus ont brûlé à proximité d'un stand de tir, au lieu-dit Buisson Colloquin (D321). L'incendie a provoqué un panache de fumée important, visible à plusieurs kilomètres à la ronde.



L'intervention a mobilisé 30 sapeurs-pompiers venus des centre d'incendie et de secours de Pont-de-l'Arche, Evreux et Louviers. Ils ont circonscrit le sinistre au moyen d'une lance à mousse et de deux lances à eau.