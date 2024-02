Eure : l'hypothèse d'une intoxication alimentaire écartée au lycée agricole du Neubourg

Dans la soirée du lundi 22 janvier, les sapeurs-pompiers étaient intervenus au lycée Gilbert Martin du Neubourg (Eure) pour des élèves se plaignant de nausées et de maux de ventre, après le dîner du soir. Après avoir suspecté une intoxication au monoxyde de carbone (les relevés avaient alors permis d'écarter cette hypothèse), les secours avaient conclu à une suspicion d'intoxication alimentaire.Les dix-neuf élèves de l'internat concernés, en majorité des jeunes filles, avaient été pris en charge par les sapeurs-pompiers et un médecin du SMUR (structure mobile d'urgence et de réanimation). Aucun d'entre eux n'avait été hospitalisé. Seuls, deux des lycéens ont demandé à rentrer chez eux.