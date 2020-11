Eure : l’anniversaire tourne au vinaigre entre la fille et la mère à Évreux

D’après les premiers éléments recueillis sur place par les policiers, la fille aurait sorti un couteau et bousculé sa mère, sans la menacer avec l’arme.



Toujours est-il que la mise en cause a été interpellée et placée en garde à vue. Soumise à l’épreuve de l’éthylomètre, elle a soufflé à un taux de 1,17 mg par litre d’air d’expiré, soit 2,34 g d’alcool dans le sang.



Remise en liberté, la femme s’est vu notifier une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (plaider coupable).