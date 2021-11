Eure : ivre et sans permis, le conducteur arrêté au Neubourg était en état de récidive

Il est apparu par ailleurs que l’automobiliste avait déjà été interpellé et jugé devant le tribunal d’Évreux en février dernier pour conduite sans permis et sous l’emprise d’un état alcoolique en état de récidive.



Conduit à la brigade de gendarmerie, où il a été placé en cellule de dégrisement, le mis en cause a été incarcéré à la maison d’arrêt d’Évreux dans l’attente d’être jugé en comparution immédiate, ce lundi après-midi.



Sa voiture a été saisie.