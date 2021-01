Eure : incendie de poussette dans un immeuble à Etrépagny, neuf personnes incommodées par les fumées

Neuf personnes ont été incommodées plus ou moins sérieusement par les fumées. Quatre d'entre elles, dont trois femmes de 18, 19 et 54 ans et ne fillette de 7 ans, ont dû être transportées à l'hôpital. Les trois femmes ont été admises au centre hospitalier de Gisors, la jeune fille au service pédiatrique de l'hôpital de Pontoise (Val-d'Oise).



L'origine du départ de feu est inconnue. La piste d'un incendie volontaire est privilégiée.



L'intervention a mobilisé vingt-sept sapeurs-pompiers avec quatre ambulances venues des centres de secours d'Etrépagny, Gisors, Vexin-sur-Epte (Ecos) et Les Andelys.