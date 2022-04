Eure : incendie dans un silo d’une entreprise de bois, 37 sapeurs-pompiers engagés

Lors des reconnaissances, les sapeurs-pompiers ont constaté la présence de deux foyers, un dans un bac de 1 m3 de déchets situé au sous-sol et un second a 6 mètres de hauteur dans une trémie. Les moyens déployés ont permis d’éviter toute propagation.



Les feux, dont l’origine est indéterminée, ont été éteints au moyen de deux lances à incendie.



L’impact de l’incendie sur l’activité et le fonctionnement de l’entreprise est dans l’immédiat inquantifiable, indiquent les secours.



Trente-huit sapeurs-pompiers ont été engagés.