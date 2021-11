Eure : il prend la fuite après un accident impliquant une voiture de gendarmerie à Gravigny

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mardi matin vers 8 heures sur le lieu d’un accident de la circulation rue Aristide-Briand à Gravigny, près d’Évreux.



En cause : deux véhicules, dont un de la gendarmerie qui avait à son bord trois militaires. L’un de ces derniers a été blessé dans le choc et a dû être transporté, en urgence relative, vers le centre hospitalier d’Évreux par les sapeurs-pompiers.



L’autre véhicule impliqué dans l’accident dont on ignore les circonstances a, quant à lui, pris la fuite. Il ne devrait pas tarder à être identifié et retrouvé.