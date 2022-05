Eure : fortement alcoolisé, il insulte et menace les gendarmes en intervention

Les vérifications se passent bien et chacun repart de son côté. Mais au même moment, un homme se présente à la fenêtre de son domicile et se met à insulter les militaires sans raison. Puis il les menace de mort. L'individu jette une poignée de pièces de monnaie dans leur direction blessant légèrement au visage l'un des gendarmes.



Ne pouvant pas intervenir à cette heure de la nuit au domicile du mis en cause, les militaires vont attendre tranquillement à proximité, au cas où... Peut-être intrigué par la présence de ces hommes en uniforme, l'homme descend de chez lui et demandé aux gendarmes (su'il venait pourtant d'insulter et de menacer) ce qui se passe et pourquoi ils sont là !. Il est alors interpellé et emmené à la brigade.