Eure : deux nouvelles lignes de transport scolaire testées dès la rentrée 2026

À partir de la rentrée 2026, deux nouvelles lignes fonctionneront désormais du lundi au vendredi, répondant à une demande du lycée de Chambray, à Mesnils-sur-Iton - Illustration Région Normandie
Présentée au lycée de Chambray, sur la commune de Mesnils-sur-Iton, cette expérimentation marque un changement notable dans l’organisation des transports scolaires du secteur. Jusqu’ici, seuls des circuits spécifiques pour les internes existaient en début et fin de semaine.
À partir de la rentrée 2026, deux nouvelles lignes fonctionneront désormais du lundi au vendredi, répondant à une demande de l’établissement. Objectif affiché : améliorer l’accessibilité et permettre au lycée d’attirer davantage d’élèves au-delà de son bassin immédiat.
À partir de la rentrée 2026, deux nouvelles lignes fonctionneront désormais du lundi au vendredi, répondant à une demande de l’établissement. Objectif affiché : améliorer l’accessibilité et permettre au lycée d’attirer davantage d’élèves au-delà de son bassin immédiat.
Une desserte repensée pour élargir le territoire
Le lycée de Chambray bénéficiait déjà d’un circuit local (ligne 2533) et de deux lignes dédiées aux internes, au départ de Gaillon et Vernon. Une offre jugée insuffisante pour répondre aux besoins croissants de mobilité quotidienne.
Les deux nouveaux circuits viennent donc compléter ce dispositif :
Circuit 2598 : il reliera Rugles, Breteuil-sur-Iton et Verneuil d’Avre et d’Iton jusqu’au lycée, avec des passages dès 6h36 à Rugles et une arrivée vers 7h35 à Chambray.
Circuit 2599 : au départ d’Évreux, il desservira Sylvains-lès-Moulins et Damville, avant d’atteindre le lycée aux mêmes horaires.
Les retours sont organisés en début d’après-midi et en fin de journée, permettant une adaptation aux différents emplois du temps des élèves.
Les deux nouveaux circuits viennent donc compléter ce dispositif :
Circuit 2598 : il reliera Rugles, Breteuil-sur-Iton et Verneuil d’Avre et d’Iton jusqu’au lycée, avec des passages dès 6h36 à Rugles et une arrivée vers 7h35 à Chambray.
Circuit 2599 : au départ d’Évreux, il desservira Sylvains-lès-Moulins et Damville, avant d’atteindre le lycée aux mêmes horaires.
Les retours sont organisés en début d’après-midi et en fin de journée, permettant une adaptation aux différents emplois du temps des élèves.
Un investissement partagé
Cette nouvelle desserte représente un coût total estimé à près de 60 000 euros, intégralement pris en charge par la Région Normandie. L’intercommunalité Normandie Sud Eure s’associe à l’expérimentation en apportant un financement complémentaire d’environ 30 000 euros.
Cette phase de test doit permettre d’évaluer la fréquentation et l’efficacité du dispositif, avant une éventuelle pérennisation.
Cette phase de test doit permettre d’évaluer la fréquentation et l’efficacité du dispositif, avant une éventuelle pérennisation.
INFO+
Horaires détaillés : la ligne Évreux – lycée de Chambray
Dans le cadre de cette nouvelle desserte, le circuit 2599 assurera une liaison quotidienne entre Évreux et le lycée de Chambray, avec plusieurs arrêts intermédiaires.
Trajets du matin (vers le lycée)
Évreux (Pôle scolaire) : 06h56 / 09h01
Sylvains-lès-Moulins (Mairie) : 07h13 / 09h18
Mesnils-sur-Iton – Damville (Collège A. Charpentier) : 07h23 / 09h28
Arrivée à Gouville – Lycée de Chambray : 07h35 / 09h40
Trajets retour (depuis le lycée)
Départ Gouville – Lycée de Chambray : 13h00 / 17h45
Damville (Collège A. Charpentier) : 13h12 / 17h57
Sylvains-lès-Moulins (Mairie) : 13h22 / 18h07
Arrivée Évreux (Pôle scolaire) : 13h39 / 18h24
Ces horaires sont pensés pour couvrir à la fois les entrées décalées et les sorties en fin de journée, offrant davantage de souplesse aux élèves.
Horaires détaillés : la ligne Évreux – lycée de Chambray
Dans le cadre de cette nouvelle desserte, le circuit 2599 assurera une liaison quotidienne entre Évreux et le lycée de Chambray, avec plusieurs arrêts intermédiaires.
Trajets du matin (vers le lycée)
Évreux (Pôle scolaire) : 06h56 / 09h01
Sylvains-lès-Moulins (Mairie) : 07h13 / 09h18
Mesnils-sur-Iton – Damville (Collège A. Charpentier) : 07h23 / 09h28
Arrivée à Gouville – Lycée de Chambray : 07h35 / 09h40
Trajets retour (depuis le lycée)
Départ Gouville – Lycée de Chambray : 13h00 / 17h45
Damville (Collège A. Charpentier) : 13h12 / 17h57
Sylvains-lès-Moulins (Mairie) : 13h22 / 18h07
Arrivée Évreux (Pôle scolaire) : 13h39 / 18h24
Ces horaires sont pensés pour couvrir à la fois les entrées décalées et les sorties en fin de journée, offrant davantage de souplesse aux élèves.