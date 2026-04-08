Eure : deux nouvelles lignes de transport scolaire testées dès la rentrée 2026

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Horaires détaillés : la ligne Évreux – lycée de Chambray



Dans le cadre de cette nouvelle desserte, le circuit 2599 assurera une liaison quotidienne entre Évreux et le lycée de Chambray, avec plusieurs arrêts intermédiaires.



Trajets du matin (vers le lycée)



Évreux (Pôle scolaire) : 06h56 / 09h01

Sylvains-lès-Moulins (Mairie) : 07h13 / 09h18

Mesnils-sur-Iton – Damville (Collège A. Charpentier) : 07h23 / 09h28

Arrivée à Gouville – Lycée de Chambray : 07h35 / 09h40



Trajets retour (depuis le lycée)



Départ Gouville – Lycée de Chambray : 13h00 / 17h45

Damville (Collège A. Charpentier) : 13h12 / 17h57

Sylvains-lès-Moulins (Mairie) : 13h22 / 18h07

Arrivée Évreux (Pôle scolaire) : 13h39 / 18h24



Ces horaires sont pensés pour couvrir à la fois les entrées décalées et les sorties en fin de journée, offrant davantage de souplesse aux élèves.