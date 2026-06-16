Eure : deux nouveaux parcours pour explorer la vallée d’Eure autrement

Plus original, le second itinéraire intitulé « La Vallée d’Eure, itinéraire du repos » prend la forme d’un parcours sonore immersif d’environ 30 kilomètres.



Accessible à vélo ou en voiture, il invite les participants à parcourir la vallée d’Eure au fil de six étapes ponctuées de capsules audio. Conçu par le Comptoir des Loisirs, ce dispositif propose une découverte sensible des paysages, de l’histoire et des savoir-faire locaux à travers des récits et des ambiances sonores favorisant l’écoute et la contemplation.



Ces deux projets s’inscrivent dans la stratégie touristique 2025-2027 portée par Évreux Portes de Normandie en partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre. L’objectif est de développer une offre touristique durable et accessible, tout en valorisant les richesses du territoire et en soutenant l’économie locale.



L’inauguration est ouverte au public jeudi 25 juin à 14 heures à la mairie de La Couture-Boussey.

