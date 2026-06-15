Eau du robinet : restriction pour les femmes enceintes et les nourrissons dans quatre communes de l’Eure

Illustration Pexels
L’Agence régionale de santé (ARS) Normandie recommande aux femmes enceintes et aux nourrissons de ne pas consommer l’eau du robinet sur l’unité de distribution de Bézu-Saint-Eloi. Des analyses ont en effet confirmé un dépassement de la limite réglementaire de nitrates, fixée à 50 mg/L.
Cette recommandation concerne uniquement la consommation de l’eau pour les boissons et les usages alimentaires. Pour le reste de la population, l’eau demeure potable et peut être consommée normalement.
Cette recommandation concerne uniquement la consommation de l’eau pour les boissons et les usages alimentaires. Pour le reste de la population, l’eau demeure potable et peut être consommée normalement.
Quatre communes concernées
Les communes et secteurs concernés sont :
* Bernouville
* Bézu-Saint-Éloi
* Neaufles-Saint-Martin
* Neuville
Conformément aux recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, les femmes enceintes et les nourrissons doivent utiliser une autre source d’eau pour la préparation des biberons et la consommation alimentaire.
Le Syndicat des eaux du Vexin normand doit informer directement les habitants concernés de ces mesures de précaution.
* Bernouville
* Bézu-Saint-Éloi
* Neaufles-Saint-Martin
* Neuville
Conformément aux recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, les femmes enceintes et les nourrissons doivent utiliser une autre source d’eau pour la préparation des biberons et la consommation alimentaire.
Le Syndicat des eaux du Vexin normand doit informer directement les habitants concernés de ces mesures de précaution.