Eau du robinet : restriction pour les femmes enceintes et les nourrissons dans quatre communes de l’Eure

Des analyses menées par l’ARS Normandie révèlent un dépassement du seuil réglementaire de nitrates dans l’eau distribuée par l’unité de Bézu-Saint-Éloi. Par précaution, sa consommation est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons dans quatre communes de l’Eure.