Le Havre : trois blessés dans l’incendie d’un appartement, dont une femme brûlée

Une vingtaine de sapeurs pompiers ont été dépêchés sur le lieu de l’incendie - illustration
Le feu a pris dans un appartement situé au premier étage d’un immeuble d’habitation comportant un étage et des combles. À leur arrivée vers 22h40 ce lundi soir, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un incendie particulièrement virulent.
Grâce aux moyens engagés, les secours sont parvenus à empêcher la propagation des flammes aux combles ainsi qu’aux logements voisins. Deux lances ont été déployées, dont une depuis une échelle aérienne pour protéger la toiture.
Grâce aux moyens engagés, les secours sont parvenus à empêcher la propagation des flammes aux combles ainsi qu’aux logements voisins. Deux lances ont été déployées, dont une depuis une échelle aérienne pour protéger la toiture.
Trois victimes hospitalisées
Le bilan fait état de trois blessés en urgence relative. Une femme de 51 ans, brûlée lors du sinistre, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR avant d’être transportée médicalisée vers l’hôpital.
Un homme de 53 ans et un adolescent de 13 ans, plus légèrement brûlé, ont également été évacués vers le centre hospitalier Jacques-Monod.
Au total, 21 sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés sur cette intervention. Le logement sinistré a fait l’objet d’un relogement par les services de la Ville du Havre.
Un homme de 53 ans et un adolescent de 13 ans, plus légèrement brûlé, ont également été évacués vers le centre hospitalier Jacques-Monod.
Au total, 21 sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés sur cette intervention. Le logement sinistré a fait l’objet d’un relogement par les services de la Ville du Havre.