Le Havre : trois blessés dans l’incendie d’un appartement, dont une femme brûlée

Le bilan fait état de trois blessés en urgence relative. Une femme de 51 ans, brûlée lors du sinistre, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR avant d’être transportée médicalisée vers l’hôpital.



Un homme de 53 ans et un adolescent de 13 ans, plus légèrement brûlé, ont également été évacués vers le centre hospitalier Jacques-Monod.



Au total, 21 sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés sur cette intervention. Le logement sinistré a fait l’objet d’un relogement par les services de la Ville du Havre.

