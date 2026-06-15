Ménilles organise une soirée football autour du match France – Sénégal

La commune de Ménilles proposera mardi 16 juin une soirée placée sous le signe du football avec un tournoi de jeu vidéo réservé aux jeunes puis la retransmission sur grand écran du match France – Sénégal.



Les festivités débuteront à 18 heures à la salle culturelle de Ménilles avec un tournoi de football sur jeu vidéo destiné aux jeunes Ménillons âgés de 14 à 18 ans. Les places étant limitées, une inscription préalable en mairie était demandée.



À partir de 21 heures, le public pourra assister gratuitement à la diffusion du match opposant la France au Sénégal. La rencontre sera retransmise dans la salle culturelle afin de permettre aux supporters de vivre l’événement dans une ambiance conviviale.