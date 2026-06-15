Ménilles organise une soirée football autour du match France – Sénégal

La commune de Ménilles proposera mardi 16 juin une soirée placée sous le signe du football avec un tournoi de jeu vidéo réservé aux jeunes puis la retransmission sur grand écran du match France – Sénégal.
Les festivités débuteront à 18 heures à la salle culturelle de Ménilles avec un tournoi de football sur jeu vidéo destiné aux jeunes Ménillons âgés de 14 à 18 ans. Les places étant limitées, une inscription préalable en mairie était demandée.
À partir de 21 heures, le public pourra assister gratuitement à la diffusion du match opposant la France au Sénégal. La rencontre sera retransmise dans la salle culturelle afin de permettre aux supporters de vivre l’événement dans une ambiance conviviale.
Les festivités débuteront à 18 heures à la salle culturelle de Ménilles avec un tournoi de football sur jeu vidéo destiné aux jeunes Ménillons âgés de 14 à 18 ans. Les places étant limitées, une inscription préalable en mairie était demandée.
À partir de 21 heures, le public pourra assister gratuitement à la diffusion du match opposant la France au Sénégal. La rencontre sera retransmise dans la salle culturelle afin de permettre aux supporters de vivre l’événement dans une ambiance conviviale.
Une soirée gratuite ouverte au public
L’événement est organisé par la mairie de Ménilles et l’entrée est gratuite. La commune entend ainsi réunir les passionnés de football autour d’une soirée mêlant compétition virtuelle et spectacle sportif.
Infos pratiques
* Date : mardi 16 juin 2026
* Lieu : salle culturelle de Ménilles
* 18 h : tournoi de jeu vidéo de football (14-18 ans)
* 21 h : diffusion du match France – Sénégal
* Entrée gratuite.
* Date : mardi 16 juin 2026
* Lieu : salle culturelle de Ménilles
* 18 h : tournoi de jeu vidéo de football (14-18 ans)
* 21 h : diffusion du match France – Sénégal
* Entrée gratuite.