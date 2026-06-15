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Cinéma en plein air : cinq soirées gratuites cet été dans les quartiers d’Évreux


Lundi 15 Juin 2026 - 18:33

Les projections de cinéma en plein air font leur retour à Évreux cet été. Cinq séances gratuites sont programmées entre le 10 juillet et le 28 août dans plusieurs quartiers de la ville.




Illustration © Ville Evreux
Illustration © Ville Evreux
Le cinéma sous les étoiles s’invite de nouveau à Évreux. Portée par les médiathèques de la ville en partenariat avec plusieurs acteurs locaux, cette opération estivale proposera cinq projections gratuites en extérieur, à partir de 21h30.

L’objectif est de permettre aux habitants de découvrir ou redécouvrir des films en famille dans une ambiance conviviale, au plus près des quartiers. Certaines soirées seront précédées d’animations, de jeux ou de moments de partage avant la projection.

Une programmation variée

Le coup d’envoi sera donné le 10 juillet à Saint-Michel avec La Légende d’Ochi, film d’aventure fantastique. Suivront :

* 17 juillet à Nétreville : 4 Zéros (comédie)
* 4 août à La Madeleine : L’Horizon
* 26 août à Navarre : Avec ou sans enfants (comédie)
* 28 août au parc Saint-Louis : Le Tableau volé (comédie dramatique)

Toutes les séances débuteront à 21h30 et l’accès sera libre et gratuit.

Les lieux des projections

* Saint-Michel (cour de l’école Rochereuil)
* Nétreville (près de la maison de quartier)
* La Madeleine (place Kennedy)
* Navarre (cour de l’école élémentaire)
* Parc Saint-Louis

Le programme complet est disponible sur le site de la Ville d’Évreux dédié à la culture.

 



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