Pacy-sur-Eure : les inscriptions sont ouvertes pour la foire à tout du 28 juin

La foire à tout des communaux attire toujours beaucoup de monde - Illustration archives © infonormandie
La foire à tout organisée à Pacy-sur-Eure se tiendra le dimanche 28 juin 2026, de 8 heures à 18 heures, dans le centre-ville. L’événement permettra aux exposants de vider leurs placards, de donner une seconde vie à leurs objets et de réaliser de bonnes affaires.
Le tarif est fixé à 3 euros le mètre linéaire. Une restauration et une buvette seront proposées sur place tout au long de la journée.
Les inscriptions sont obligatoires et doivent être effectuées avant le 25 juin. Le dossier d’inscription est disponible auprès de France Services, 65 ter rue Marcel-Moisson à Saint-Aquilin-de-Pacy. Une fois complété, il devra être retourné au même service avant la date limite.
Contact : amicalepersonnelpacy@gmail.com
Le tarif est fixé à 3 euros le mètre linéaire. Une restauration et une buvette seront proposées sur place tout au long de la journée.
Les inscriptions sont obligatoires et doivent être effectuées avant le 25 juin. Le dossier d’inscription est disponible auprès de France Services, 65 ter rue Marcel-Moisson à Saint-Aquilin-de-Pacy. Une fois complété, il devra être retourné au même service avant la date limite.
Contact : amicalepersonnelpacy@gmail.com