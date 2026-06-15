Pacy-sur-Eure : les inscriptions sont ouvertes pour la foire à tout du 28 juin

EURE

Les particuliers souhaitant vendre objets, vêtements ou meubles lors de la prochaine foire à tout de Pacy-sur-Eure peuvent dès à présent réserver leur emplacement. La manifestation se déroulera le dimanche 28 juin en centre-ville.

