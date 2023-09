Eure : deux mineurs isolés appréhendés pour vol à l'étalage dans un hypermarché d'Evreux

Deux mineurs isolés, sans domicile fixe, ont été appréhendés lundi 4 septembre en début d'après-midi dans l'hypermarché Cora, boulevard de Normandie à Evreux (Eure).



Ils ont été surpris par les agents de surveillance alors qu'ils venaient de passer aux caisses en omettant de payer les marchandises dérobées dans les rayons de la grande surface. Des canettes de boissons énergisantes et des chaussettes de sport ont été retrouvées dissimulées dans les vêtements des deux adolescents, âgés de 16 et 17 ans.



Les mis en cause avaient, au préalable, été repérés par les caméras de vidéosurveillance.



Remis à la police, ils ont été placés en garde à vue pour vol en réunion.