Eure : cinq jeunes blessés dans un étrange accident à Pont-de-l’Arche, un automobiliste recherché

Dans le véhicule percuté, les secours ont dénombré cinq blessés légers, deux jeunes filles de 15 et 18 ans et trois hommes de 17 et 18 ans. Tous ont été transportés, en urgence relative, par les sapeurs-pompiers a l’hôpital des Feugrais, près d’Elbeuf (Seine-Maritime).



L’intervention a mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers.