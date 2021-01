Eure : cinq élèves d’un collège du Neubourg pris de panique après l’incendie d’une remorque

En raison des émanations de fumée, les collégiens ont été invités à rester dans les salles de classes jusqu’à la fin de l’intervention.



Cinq élèves, quatre jeunes filles de 13 ans et un garçon de 12 ans, ont été victime d’une crise de panique et ont dû être pris en charge par les secours, indique l’officier de garde du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).