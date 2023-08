Eure : cinq appartements ravagés par le feu à Croth, neuf adultes et cinq enfants relogés

Les sapeurs-pompiers ont été amenés à déployer quatre lances, dont une sur échelle pour venir à bout des flammes qui avait embrasé le rez-de-chaussée et les combles aménagés.



Il n’y a pas de blessé, parmi les occupants, neuf adultes et cinq enfants, dont la plupart étaient absents. Hormis deux adultes et un enfant qui ont dû être relogés par la mairie, les autres ont été accueillis dans leurs familles, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis).