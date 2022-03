Eure : bloqués dans la maison en feu, un père et son fils de 3 ans secourus par un pompier en repos

Le pompier volontaire en repos qui habite à proximité dans la même commune est intervenu rapidement et sans se poser de questions, en professionnel, est entré dans l’habitation pour dégager et aider à sortir le quadragénaire et son enfant. Ces derniers, bloqués par les fumées, ne trouvaient pas la sortie, relate un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).



Les deux victimes ont été mises en sécurité jusqu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers qui les ont pris en charge. Elles sont saines et sauves.



Le feu, dont l’origine est ignorée, a été éteint au moyen d’une lance à incendie.



L’intervention de la vingtaine de soldats du feu a duré jusqu’à 3h15 ce dimanche matin.