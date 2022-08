Eure : baignade interdite sur la base de loisirs de Brionne à cause de toxines

« A la suite d'une analyse dans le cadre de la recherche des cyanobactéries, la présence de toxines a été révélée. Par conséquence, la baignade est interdite sur la baignade de Brionne (27), par arrêté municipal, à compter du 2 août et jusqu'à nouvel ordre », confirme l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie.

La baignade est interdite depuis hier et jusqu’à nouvel ordre dans le plan d’eau de la base de loisirs de(Eure). La mesure, qui tombe mal du fait de chaleur attendue, a été prise par arrêté municipal en raison de la présence de toxines cyanobactéries dans l’eau.La base de loisirs de Brionne c’est un plan d’eau de 22 hectares et une large palette d’activités pour toute la famille : mini-golf, tennis, volley, pétanque, descente de la Risle en canoë, fun boat (voile), tir à l’arc, ping-pong, pêche, canoë-kayak, embarcations à pédales…La zone de baignade, qui comprend une plage de sable, est autorisée et surveillée en été, peut-on lire sur le site de la ville de Brionne.Lire ici l'arrêté municipal