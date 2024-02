Eure. Une voiture percute un poteau EDF près de Broglie : 90 abonnés privés d'électricité

Environ 90 abonnés de Ferrières-Saint-Hilaire et de Jonquerets-de-Livet ont ainsi été privés d’électricité jusqu’à la mi-journée, le temps de la remise en état de l’installation par Enedis, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



Le conducteur du véhicule abandonné sur place avait quitté les lieux de l’accident quand les secours sont intervenus ainsi que la gendarmerie. ​L’automobiliste était-il alcoolisé ? Conduisait-il sans permis ? La voiture était-elle volée ? Autant de questions auxquelles l’enquête va devoir répondre, après avoir identifié et entendu le propriétaire du véhicule en cause