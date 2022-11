Eure. Une voiture finit sa course dans le mur d’une maison à Louviers

Une voiture a fini sa course dans le mur d’une habitation ce lundi soir, à Louviers (Eure).



Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 21h45 sur le lieu d’un accident de la circulation rue Louis-Picard. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté la façade d’une maison, provoquant l’effondrement d’un appentis et une fissure sur le pignon de l’habitation.



L’accident a impliqué cinq personnes dont le conducteur du véhicule et deux enfants : aucun n’a été blessé, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27). Les enfants ont été relogés dans leur famille. Quant à l’automobiliste, il a été pris en charge par les services de police qui ont par ailleurs ouvert une enquête.



Quinze sapeurs-pompiers dont une équipe spécialisée en sauvetage et déblaiement ont été engagées.