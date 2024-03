Eure. Une maison sauvée des flammes après un feu de garage au Val d’Hazey

Sur place, les pompiers ont déployé deux lances à incendie et fait en sorte de stopper la propagation et de préserver ainsi l’habitation de plain-pied menacée par les flammes.



Les occupants de la maison, un couple d’une soixantaine d’années, n’ont pas été blessés. Ils ont été relogés pour le reste de la nuit par des voisins, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).



Seize sapeurs-pompiers ont été engagés une partie de la nuit le temps des opérations d’extinction, de dégarnissage et de déblai.