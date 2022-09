Eure. Une maison désaffectée en proie aux flammes à Gisors : aucune victime n'est à déplorer

Les sapeurs-pompiers de l'Eure sont intervenus dans la soirée de mardi 13 septembre, peu avant 21h30, pour un incendie dans une maison désaffectée, rue du Filoir, sur la rive de l'Epte à Gisors.



Le feu, dont l'origine est inconnue, s'est déclaré au deuxième et dernier étage du bâtiment, et s'est propagé à la toiture. Trois lances à incendie dont une sur échelle aérienne ont été déployées pour venir à bout des flammes



Les opérations de dégarnissage et de déblai ont mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers jusqu'à environ 2h30 du matin.



Aucune victime n'est à déplorer.