Eure. Une machine industrielle prend feu à la linière de Saint-Matin-du-Tilleul : un blessé léger

Une vingtaine de sapeurs-pompiers de l'Eure ont été mobilisés, une partie de la nuit, pour combattre un incendie à la linière Saint-Martin, à Saint-Martin-du-Tilleul . Le feu s'est déclaré peu avant 22h30,mardi 3 janvier, au niveau d'une machine industrielle située dans un bâtiment de stockage d'environ 2000 m2.



Dès leur arrivée, les soldats du feu ont effectué une reconnaissance et mis en œuvre deux lances à incendie. Leur action a permis d'éviter la propagation du sinistre à un silo et à un bâtiment adjacent. Un homme de 25 ans ayant inhalé des fumées a été conduit, en urgence relative, à l'hôpital de Bernay.



Trois employés sont au chômage technique pour une durée indéterminée, indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).



L'intervention des sapeurs-pompiers s'est terminée vers 2 heures du matin.