Eure. Une jeune fille succombe à ses blessures dans un accident de la route à Conteville

Une jeune fille, âgée de 17 ans, a perdu la vie dans un accident de la circulation, dans la nuit du mercredi au jeudi 5 octobre, à Conteville (Eure).



C'est un peu avant minuit que le drame s'est produit. Un seul véhicule a été impliqué, il était conduit par une jeune femme de 19 ans qui, pour une raison ignorée, en a perdu le contrôle.



Dans le choc, la passagère a été éjectée de l'habitacle. Cette dernière était en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des premiers secours. Malgré la tentative de réanimation prodiguée par les sapeurs-pompiers, la jeune fille a succombé à ses blessures.



Blessée, la conductrice a été prise en charge et transportée, en urgence relative, vers l'hôpital de Pont-Audemer.



L'intervention a mobilisé dix sapeurs-pompiers et deux ambulances, celles des centres de secours de Pont-Audemer et de Beuzeville.