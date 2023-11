Eure. Une femme de 26 ans en urgence absolue, victime d’un accident de la route à Fiquefleur-Équainville

Un accident grave de la route entre un poids-lourd et un véhicule de tourisme s’est produit ce lundi 13 novembre vers 17 heures sur la RD180 à hauteur de Fiquefleur-Équainville dans l’Eure.



Une femme de 26 ans, incarcérée dans sa voiture, a été blessée grièvement, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Prise en charge en état d’urgence absolue par les sapeurs-pompiers, elle a été transportée, médicalisée par le SMUR de Pont-Audemer, vers l’hôpital de la Côte Fleurie à Honfleur (Calvados).



La circulation a été alternée le temps des opérations de secours qui ont mobilisé douze sapeurs-pompiers.



La gendarmerie a procédé aux constatations d’usage et ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.