Eure. Une femme blessée grièvement sur le GR2 à Vatteville : les secours font appel à Dragon 76

Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été confrontés à une délicate intervention ce dimanche 8 octobre dans une zone boisée à Vatteville. Ils ont été engagés vers midi et demi pour porter assistance à une femme de 48 ans, blessée grièvement lors d’une chute sur le GR2 (chemin de grande randonnée) à environ 1 km de la rue des falaises.



Souffrant de traumatismes au niveau des membres inférieurs, la victime a été secourue par une équipe du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) en raison de la configuration particulière des lieux. Elle a dû être hélitreuillée par Dragon76, l'hélicoptère de la sécurité civile, pour être amenée et déposée au plus près de l’ambulance des sapeurs-pompiers avant d’être évacuée, en urgence absolue, vers le centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf, médicalisée par le SMUR.