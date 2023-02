Eure. Un voyageur alcoolisé moleste un contrôleur dans le train Mantes - Evreux

Un contrôleur de la SNCF a été molesté par un voyageur dont le titre de transport n'était pas valide. Le 24 février, en début d'après-midi, un homme est contrôlé dans le train entre Mantes-la-Jolie et Evreux.



Ce dernier, âgé de 37 ans et originaire d'Eure-et-Loir, refuse dans un premier temps de montrer son billet. Le contrôleur lui fait alors savoir qu'il va être verbalisé pour défaut de litre de transport. A cet instant, le voyageur bouscule l'agent de la SNCF et le plaque contre une rembarde.