Eure. Un poids lourd traverse les trois voies et percute un arbre sur la D6015 à Pont-de-l'Arche

Le chauffeur, un homme de 30 ans, était incarcéré dans sa cabine à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Il a été extrait et pris en charge pour être transporté, médicalisé par le SMUR, vers le centre hospitalier d'Evreux.



Sept sapeurs-pompiers, de Pont-de-l'Arche et Louviers ont été engagés. La route a été coupée le temps des opérations de secours et de procéder à l'évacuation du semi-remorque.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.